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В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии в России и мире 

Вечерняя Москва и ещё 1 3 часа назад
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии в России и мире
Фото: Lenta.ru
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил погодные аномалии, происходящие в России и мире.
По его словам, погодные условия легко объяснимы. Специалист рассказал, что в столице в ночь на 19 и 20 февраля температура воздуха может опуститься до минус 30 градусов, что ниже нормы. Также холоднее обычного будет на Урале и в Западной Сибири.
Роман Вильфанд пояснил, что когда циклоническая циркуляция происходит против часовой стрелки, а ациклоническая — по часовой стрелке, получается очень холодный воздух.

— Не просто холодный, а именно из приполярных регионов. И он обусловливает вот такую холодную погоду, — сказал синоптик.

Он отметил, что для антициклона характерны малая облачность и высокое давление. При этом воздух у земли холоднее, чем на высоте, из-за отсутствия облаков.
Такая же ситуация происходит в Канаде, США и Мексике. Роман Вильфанд добавил, что в России в два раза выросло число экстремальных погодных явлений. В стране происходят сильные дожди и ветры, резкие похолодания, длительная жара. Причиной этому, по словам специалиста, является глобальное потепление, передает телеканал «Звезда».
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Погода , Роман Вильфанд , ТК "Звезда"
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