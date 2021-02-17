В южных регионах России выросли рекордные сугробы

Прогноз погоды центра «Фобос», рассказал о рекордных сугробах, которые на этой неделе выросли в южных регионах России . Об этом сообщают «Метеовести».

Краснодаре за день сугробы стали выше на 13 сантиметров и достигли 26 сантиметров. Последний раз город так сильно засыпало снегом более десяти лет назад, 5 февраля 2011 года.

В Белореченске, расположенном в 76 километрах от Краснодара, снежный покров увеличился до 74 сантиметров. А в Ставрополе появились 25-сантиметровые сугробы (впервые с декабря 2018 года).

Прогноз погоды предупредил, что морозно в южной части страны будет как минимум до конца недели. В Краснодарском крае снегопады будут идти в среду, 17 февраля, и в пятницу, 19 февраля. В Ставропольском крае мощные осадки ожидаются 17 февраля.

Как писал «Рамблер», в Подмосковье ранее зафиксировали рекордные морозы. В Черустях в ночь на 16 февраля температура воздуха опустилась до 32,9 градуса ниже ноля. А в Коломне был побит рекорд 16 февраля 1985 год благодаря температуре в 31,4 градуса ниже ноля.

До конца недели в столичном регионе будут возможны ночные морозы в минус 27 градусов (местами даже ниже), днем ожидается от минус 14 градусов до 17 градусов ниже ноля.