Обильные снега спровоцируют холодную весну

Синоптики призвали жителей европейской части России не ждать теплого марта из-за большого количества выпавшего снега.
Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что воздух прогревается от земли, которую в свою очередь нагревает солнце.
«Очевидно, что в этом году осадков выпало много и до марта они не растают, не дав солнцу прогреть землю. Поэтому на сегодняшний день ждать особенно теплого марта не стоит», — сказал Вильфанд «Ура.ру».
Представитель центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что тепла не будет не только в марте, но и по крайней мере всю первую половину апреля. Согласно прогнозу центра «Фобос», климатическая весна задержится на одну-две недели, а снег растает только к середине апреля.
«Но зато потом мы получим хороший сезон тепла, начиная с мая», — пообещал Тишковец.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Евгений Тишковец заявил, что Россию в 2021 году ждет теплое лето, а его отдельные периоды будут даже жаркими.