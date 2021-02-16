Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Погода в России: В Гидрометцентре посоветовали не ждать теплого марта 

Вероника Полынина 10 минут назад
Обильные снега спровоцируют холодную весну
Фото: РИА Новости
Синоптики призвали жителей европейской части России не ждать теплого марта из-за большого количества выпавшего снега.
Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что воздух прогревается от земли, которую в свою очередь нагревает солнце.

«Очевидно, что в этом году осадков выпало много и до марта они не растают, не дав солнцу прогреть землю. Поэтому на сегодняшний день ждать особенно теплого марта не стоит», — сказал Вильфанд «Ура.ру».

Представитель центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что тепла не будет не только в марте, но и по крайней мере всю первую половину апреля. Согласно прогнозу центра «Фобос», климатическая весна задержится на одну-две недели, а снег растает только к середине апреля.

«Но зато потом мы получим хороший сезон тепла, начиная с мая», — пообещал Тишковец.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Евгений Тишковец заявил, что Россию в 2021 году ждет теплое лето, а его отдельные периоды будут даже жаркими.
Москвичи пережили самую морозную ночь февраля
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Комментарии
Погода , Общество , Роман Вильфанд , Евгений Тишковец , Росгидромет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Ликвидацию пожара в Луганске показали на видео
01:35
Ликвидацию пожара в Луганске показали на видео
Пожары Происшествия
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
00:31
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
Происшествия
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
00:51
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
00:11
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
Происшествия
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
00:27
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
Происшествия
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
01:58
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
Новости Москвы Политика
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
00:35
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
00:41
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
В мире Происшествия
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
00:41
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение