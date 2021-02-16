Метеорологи рассказали, когда наступит весна

Прогноз погоды «Фобоса» пообещал россиянам зимний март и настоящую весну только с середины апреля. Об этом сообщают «Метеовести».

По расчетам метеорологов, средние температуры марта будут на один-четыре градуса ниже нормы, а пройдет месяц с дефицитом осадков.

В «Фобосе» отметили, что климатическая весна в Подмосковье, столице и соседних регионах обычно наступает 27 марта, но в 2021 году это произойдет на пару недель позже.

Снег, скорее всего, растает только к 15-20 апреля (в лесах — к 1 мая). Из-за рекордных снегопадов весной ожидается сложная ситуация с паводками.

При этом, по предварительным оценкам, после холодного старта весна и лето начнут наверстывать упущенное: сезон будет теплым, иногда даже жарким.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды предупредил о морозах во второй половине февраля: как минимум на этой недели ночные температуры в Центральной России будут опускаться до минус 27 градусов, а днем будет от минус 14 градусов до 15 градусов ниже ноля.

Лишь во вторник и среду, 16 и 17 февраля, ожидается минус 11-13 градусов, но даже это более чем на шесть градусов ниже нормы.