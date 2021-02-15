Москвичей предупредили о самых суровых морозах за зиму 

Столбики термометров в Москве могут упасть до минус 26-27 градусов, такая температура станет самой низкой за эту зиму. Об этом РИА Новости заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

По ее словам, неделя ожидается холодной, однако без существенных осадкой.

«Единственное, что 17 числа к нам нырнет с Кольского полуострова циклон, который отметится небольшим снегом», — пояснила Позднякова.

Прогнозируется, что в ночь на вторник в Москве похолодает до минус 26 градусов, а по области ожидается минус 27. Днем же жителей Москвы ждет 13—15 градусов мороза, а Подмосковья — до 18. Возможны порывы ветра до 12-14 метров в секунду.

В среду будет самый теплый день на этой неделе, воздух прогреется до минус 15 градусов днем и минус 16 — ночью. Однако, уже начиная с четверга, вновь вернутся сильные морозы. Столбики термометров окажутся ниже привычных отметок на 11-12 градусов. В четверг и пятницу жителей столице ждет минус 21 градус, а ночью похолодает до минус 27.

Как сообщал «Рамблер», ранее Москва установила исторический рекорд по количеству выпавшего снега. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 13 февраля уровень осадков составил 17,6 мм, что стало максимальным значением за всю историю российской метеорологии.