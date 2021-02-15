Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Москвичей предупредили о самых суровых морозах за зиму 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Москвичей предупредили о самых суровых морозах за зиму
Фото: РИА Новости
Столбики термометров в Москве могут упасть до минус 26-27 градусов, такая температура станет самой низкой за эту зиму. Об этом РИА Новости заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, неделя ожидается холодной, однако без существенных осадкой.

«Единственное, что 17 числа к нам нырнет с Кольского полуострова циклон, который отметится небольшим снегом», — пояснила Позднякова.

Прогнозируется, что в ночь на вторник в Москве похолодает до минус 26 градусов, а по области ожидается минус 27. Днем же жителей Москвы ждет 13—15 градусов мороза, а Подмосковья — до 18. Возможны порывы ветра до 12-14 метров в секунду.
В среду будет самый теплый день на этой неделе, воздух прогреется до минус 15 градусов днем и минус 16 — ночью. Однако, уже начиная с четверга, вновь вернутся сильные морозы. Столбики термометров окажутся ниже привычных отметок на 11-12 градусов. В четверг и пятницу жителей столице ждет минус 21 градус, а ночью похолодает до минус 27.
Как сообщал «Рамблер», ранее Москва установила исторический рекорд по количеству выпавшего снега. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 13 февраля уровень осадков составил 17,6 мм, что стало максимальным значением за всю историю российской метеорологии.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Комментарии
Погода , Татьяна Позднякова , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка с 19 судимостями устроила в полиции шоу
01:12
Россиянка с 19 судимостями устроила в полиции шоу
Происшествия
Сотрудничавших с администрацией колонии зеков избили
00:38
Сотрудничавших с администрацией колонии зеков избили
Происшествия Криминал
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
00:57
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
Происшествия В мире
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари
00:45
Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари
Происшествия
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
00:24
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
Происшествия
Самая сексуальная спортсменка снялась в облегающих лосинах
00:15
Самая сексуальная спортсменка снялась в облегающих лосинах
Общество
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
00:32
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
Наука и техника
Подростки устроили драку со стрельбой и избили взрослых
00:50
Подростки устроили драку со стрельбой и избили взрослых
Происшествия
Девочка с мачете дала отпор грабителям
02:21
Девочка с мачете дала отпор грабителям
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение