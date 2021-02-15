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Погода в Москве и Подмосковье: «Оранжевый» уровень опасности из‑за морозов продлили в Московском регионе 

РИАМО и ещё 4 54 минуты назад
«Оранжевый» уровень опасности из‑за морозов продлили в Московском регионе
Фото: РИАМО, Александр Манзюк
В Подмосковье и Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов, он будет действовать до 22:00 16 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий, нанесения ущерба.

В Московском регионе также действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 22:00 понедельника. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

«Оранжевый» уровень объявили также на территории почти всего Центрального федерального округа, за исключением Воронежской области.

Более 32 миллиметров осадков выпало в Москве с 12 по 14 февраля, что составляет около 91% от месячной нормы. В понедельник в столичном регионе при облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Температура воздуха может опуститься до минус 18 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Московская область
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