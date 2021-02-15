Россиян предупредили о шести днях аномальных холодов

Доктор наук Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра пообещал жителям Москвы Подмосковья , Ярославской, Тверской и Костромской областей еще как минимум шесть аномально холодных дней. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Вильфанда, в субботу, 20 февраля, температуры в этих регионах будут на 7-12 градусов ниже нормы. А в Москве, по его расчетам, утренние температуры на неделе будут падать до 20 градусов мороза.

В ночь на понедельник, 15 февраля, в столице было до минус 26 градусов, в соседних городах — до 29 градусов ниже ноля. Днем ожидается около минус 12-15 градусов. На следующий день, 16 февраля, будет от минус 12 до 14 градусов мороза.

Самым теплым днем недели станет среда, 17 февраля, когда температуры в столичном регионе составят около минус десяти градусов. Но 20-градусный мороз будет и утром в среду, отметил Вильфанд. Он подчеркнул, что самый холодный период придется именно на те часы, когда родители провожают детей в школу.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды «Фобосе» предупреждал москвичей о ночных морозах до минус 27 градусов в конце и начале недели.

Во вторник и среду, 16-17 февраля, метеорологи ожидают слабые снегопады и небольшое потепление. Весь март, по прогнозу «Фобоса», будет холодным.