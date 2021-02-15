Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Прогноз погоды: россиян ждут 6 дней аномальных холодов 

Елена Прошина 2 часа назад
Россиян предупредили о шести днях аномальных холодов
Фото: ТАСС
Доктор наук Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра пообещал жителям Москвы, Подмосковья, Ярославской, Тверской и Костромской областей еще как минимум шесть аномально холодных дней. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Вильфанда, в субботу, 20 февраля, температуры в этих регионах будут на 7-12 градусов ниже нормы. А в Москве, по его расчетам, утренние температуры на неделе будут падать до 20 градусов мороза.
В ночь на понедельник, 15 февраля, в столице было до минус 26 градусов, в соседних городах — до 29 градусов ниже ноля. Днем ожидается около минус 12-15 градусов. На следующий день, 16 февраля, будет от минус 12 до 14 градусов мороза.
Самым теплым днем недели станет среда, 17 февраля, когда температуры в столичном регионе составят около минус десяти градусов. Но 20-градусный мороз будет и утром в среду, отметил Вильфанд. Он подчеркнул, что самый холодный период придется именно на те часы, когда родители провожают детей в школу.
Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды «Фобосе» предупреждал москвичей о ночных морозах до минус 27 градусов в конце и начале недели.
Во вторник и среду, 16-17 февраля, метеорологи ожидают слабые снегопады и небольшое потепление. Весь март, по прогнозу «Фобоса», будет холодным.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Комментарии
Погода , Роман Вильфанд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари
00:45
Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари
Происшествия
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
00:57
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
Происшествия В мире
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
00:24
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
Происшествия
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
00:15
Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
Общество
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
00:32
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
Наука и техника
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
01:31
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
00:56
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
Армия
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
01:16
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
Армия
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
02:05
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение