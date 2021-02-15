Часть острова Русский осталась без света из-за циклона

Часть острова Русского во Владивостоке осталась без света после аварии на сетях из-за обрушившегося на регион снежного циклона, сообщил представитель АО «Оборонэнерго».

«Произошла авария, бригада выехала на осмотр», — сказал собеседник РИА «Новости».

Как сообщают местные жители в мессенджерах, без света остались жители минимум восьми поселков и улиц: поселков Шигино, КЭТ, Подножье-1, Подножье, Рында, Воевода, улиц Аэродромная и Амурская.

По данным Примгидромета, над Японским морем смещается углубляющийся циклон, он принес снегопады и метели в регион. Сейчас во Владивостоке метель, гололед, сильный ветер. В город запрещен въезд большегрузов. По краю отменены несколько десятков автобусных рейсов.