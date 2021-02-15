Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Погода в Приморье: Часть острова Русский осталась без света из-за циклона 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Часть острова Русский осталась без света из-за циклона
Фото: РИА Новости
Часть острова Русского во Владивостоке осталась без света после аварии на сетях из-за обрушившегося на регион снежного циклона, сообщил представитель АО «Оборонэнерго».

«Произошла авария, бригада выехала на осмотр», — сказал собеседник РИА «Новости».

Как сообщают местные жители в мессенджерах, без света остались жители минимум восьми поселков и улиц: поселков Шигино, КЭТ, Подножье-1, Подножье, Рында, Воевода, улиц Аэродромная и Амурская.
По данным Примгидромета, над Японским морем смещается углубляющийся циклон, он принес снегопады и метели в регион. Сейчас во Владивостоке метель, гололед, сильный ветер. В город запрещен въезд большегрузов. По краю отменены несколько десятков автобусных рейсов.
Глава Приморья Олег Кожемяко поручил по возможности отпустить сотрудников предприятий домой пораньше, а при необходимости отменить занятия в школах. Ожидается, что снег во Владивостоке прекратится в ночь на вторник.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ученые спрогнозировали полное исчезновение льдов в Арктике к 2050 году Ученые спрогнозировали полное исчезновение льдов в Арктике к 2050 году Погодная аномалия заставила мерзнуть всю Европу Погодная аномалия заставила мерзнуть всю Европу Рекорд по суточному количеству осадков зафиксировали в Москве в субботу Рекорд по суточному количеству осадков зафиксировали в Москве в субботу
Комментарии
Погода , Общество , Олег Кожемяко , РИА Новости , Владивосток , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
00:24
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
Происшествия
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
00:15
Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
Общество
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
00:32
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
Наука и техника
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
01:31
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
00:56
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
Армия
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
01:16
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
Армия
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
02:05
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
Политика
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
00:48
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
Происшествия
Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона
01:05
Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение