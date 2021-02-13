Снежный «Армагедон» в Крыму: как коммунальщики борются со стихией 

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 фев — РИА Новости Крым , Владислав Сергиенко. 82 единицы техники и 125 человек выведены на дороги Крыма для борьбы с последствиями сильного снегопада, обрушившимся на полуостров в ночь на субботу. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Службе автомобильных дорог республики.

"В связи с ухудшением погодных условий и непрекращающимся снегопадом дорожные службы в круглосуточном режиме выполняют работы по очистке автомобильных дорог Республики Крым от снега. Большое количество осадков выпало в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районе. Для выполнения работ задействовано 82 единиц техники и 125 человек. Особое внимание уделяется Ангарскому и Грушевскому перевалам, а также опасным участкам: поворотам, подъемам, путепроводам и мостам", — сообщили в пресс-службе предприятия.

Кроме того, в Службе напомнили, что в текущее время ограничено движение на дороге на Ай-Петри.

"Движение по автомобильной дороге Бахчисарай — Ялта через Ай-Петри ограничено в зимний период при наступлении неблагоприятных погодных условий. Со стороны Ялта подъем на плато Ай-Петри разрешен только механическим транспортным средствам повышенной проходимости, оборудованным средствами противоскольжения. А со стороны села Соколиное движение транспортных средств полностью запрещено с февраля 2020 года из-за разрушения подпорной стены в результате оползня", — рассказали в службе автодорог.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на полуостров обрушились сильные снегопады, в центре полуострова и на ЮБК скорость ветра превышает 20 метров в секунду, метель, на дорогах гололедица.