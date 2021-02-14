Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Погода в Москве: Столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт в понедельник 

Москва24 и ещё 3 53 минуты назад
Столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В понедельник московским водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за сложных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

"Завтра начало рабочей недели, нас снова ждет минусовая температура. Чтобы на дорогах было спокойно, а городская техника могла быстрее убрать снег, советуем пересесть на общественный транспорт", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за три дня снегопадов в Москве экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали почти 1 тысячу автомобилей. Специалисты отмечают, что на МКАД и эстакадах в снежные дни особенно сложно. Большегрузы скользят, не могут подняться в горку.
Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Высота снежного покрова в столице местами достигла 73 сантиметров. Самый высокий снежный покров был зафиксирован в Измайлове.
Видео дня. Знаменитостей грабят, выслеживая по соцсетям
Москва24: последние новости
Рекорд по суточному количеству осадков установлен в Москве в субботу Рекорд по суточному количеству осадков установлен в Москве в субботу Москвичам пообещали потепление в День всех влюбленных Москвичам пообещали потепление в День всех влюбленных Москвичей предупредили о снегопаде и ветре с ночи на пятницу Москвичей предупредили о снегопаде и ветре с ночи на пятницу
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
01:11
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
Происшествия
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
00:47
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
Общество
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
01:07
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
Новости Москвы Общество
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
00:08
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
Происшествия
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
02:44
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
Новости Москвы Экология
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
01:01
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
Происшествия
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
00:43
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
Общество
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
03:23
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
Политика
Появилось видео землетрясения в Армении
00:24
Появилось видео землетрясения в Армении
В мире Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение