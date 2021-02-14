Столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт

В понедельник московским водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за сложных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

"Завтра начало рабочей недели, нас снова ждет минусовая температура. Чтобы на дорогах было спокойно, а городская техника могла быстрее убрать снег, советуем пересесть на общественный транспорт", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за три дня снегопадов в Москве экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали почти 1 тысячу автомобилей. Специалисты отмечают, что на МКАД и эстакадах в снежные дни особенно сложно. Большегрузы скользят, не могут подняться в горку.

Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Высота снежного покрова в столице местами достигла 73 сантиметров. Самый высокий снежный покров был зафиксирован в Измайлове.