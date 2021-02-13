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Погода в Центральной России: Холода в Центральной России: МЧС развернуло на трассах городки жизнеобеспечения 

Мир24 29 минут назад
МЧС развернуло на трассах городки жизнеобеспечения из-за непогоды
Фото: ТАСС
Центральная Россия окажется во власти сильных холодов: до четверга температура в регионах будет ниже нормы на 7-12 градусов. По прогнозам синоптиков, днем может похолодать до минус 17-ти, передает телеканал «МИР 24».
В Центральном федеральном округе уже объявили штормовое предупреждение, бригады МЧС развернули мобильные пункты обогрева. В Нижегородской области они появились на особо опасных участках ключевых трасс. К дежурству привлекли и спецтехнику, чтобы помочь водителям в нештатной ситуации.

«В составе мобильных городков имеется все необходимое для оказания помощи водителям транспортных средств и их пассажиров. Есть возможность зарядить мобильный телефон, связаться с родными и отдохнуть. Автомобилистам предложат горячий чай, в случае необходимости окажут первую доврачебную помощь», — рассказал дежурный смены ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области Дмитрий Горбунов.

Городок жизнеобеспечения появился и в Забайкалье — пока на трассе Чита-Хабаровск. Он будет действовать до полной нормализации обстановки. В случае необходимости подобные объекты откроют еще в четырех районах. Все пункты обогрева оснащены электрогенератором, питьевой водой, чайником и аптечкой.
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Погода , Происшествия , Дмитрий Горбунов , МЧС , Забайкальский Край , Нижегородская Область , Хабаровск , Хабаровский Край , Чита
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