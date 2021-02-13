Снежный коллапс: Москва побила суточный рекорд по осадкам 

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Москва в пятницу, 12 февраля, установила новый суточный рекорд по осадкам — выпало 13 миллиметров снега. Об этом сообщает сайт столичного метеобюро «Метеоновости».

На обильные снегопады в Москве повлияли атмосферные фронты южного циклона, отмечают синоптики. После полудня в столице разыгралась метель, порывы ветра вечером достигали 15 м/с.

«За день на ВДНХ выпало 8 мм (осадков — прим.ред.), а суточная сумма осадков составила 13 мм, что стало новым суточным рекордом», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что прирост свежевыпавшего снега в среднем составил семь сантиметров. Больше всего осадков выпало в восточном административном округе — в этом районе прирост составил десять сантиметров.