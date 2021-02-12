Вильфанд спрогнозировал морозы в Москве до минус 26

Доктор наук Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра обещает Подмосковью и столице очередное похолодание с воскресенья, 14 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Ночью 14 февраля подморозит до минус 16-21 градуса, а днем будет от минус десяти до 15 ниже ноля.

С понедельника, 15 февраля, снегопады в столичном регионе закончатся, будет холоднее нормы на семь градусов (ночью от минус 18 до 23 градусов мороза, днем — минус 15-16 градусов). Из-за ветра с порывами до 15-18 метров в секунду людям будет казаться, что на улице холоднее минус 20.

Во вторник, 16 февраля, выглянет солнце и подморозит до минус 15-16 градусов (ночью температуры в Москве и области будут достигать минус 26 градусов). До пятницы, 19 февраля, температуры останутся на рекордно низких уровнях.

Как сообщал «Рамблер», в эту пятницу, 12 февраля, прогноз погоды предупреждает москвичей о снежной буре со штормовым ветром. Продлятся метели до середины субботы, 13 февраля, и ослабнут только к вечеру. К концу недели сугробы в городе вырастут до 50-55 сантиметров (сейчас они достигают примерно 34 сантиметров).

В это же время в Ростовской, Волгоградской, Курской, Белгородской и Воронежской областях начнется резкое потепление и с вероятностью в 50-70 процентов пройдут зимние грозы.