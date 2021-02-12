Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Прогноз погоды: Москву заморозит до минус 26 

Елена Прошина 3 часа назад
Вильфанд спрогнозировал морозы в Москве до минус 26
Фото: ТАСС
Доктор наук Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра обещает Подмосковью и столице очередное похолодание с воскресенья, 14 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.
Ночью 14 февраля подморозит до минус 16-21 градуса, а днем будет от минус десяти до 15 ниже ноля.
С понедельника, 15 февраля, снегопады в столичном регионе закончатся, будет холоднее нормы на семь градусов (ночью от минус 18 до 23 градусов мороза, днем — минус 15-16 градусов). Из-за ветра с порывами до 15-18 метров в секунду людям будет казаться, что на улице холоднее минус 20.
Во вторник, 16 февраля, выглянет солнце и подморозит до минус 15-16 градусов (ночью температуры в Москве и области будут достигать минус 26 градусов). До пятницы, 19 февраля, температуры останутся на рекордно низких уровнях.
Как сообщал «Рамблер», в эту пятницу, 12 февраля, прогноз погоды предупреждает москвичей о снежной буре со штормовым ветром. Продлятся метели до середины субботы, 13 февраля, и ослабнут только к вечеру. К концу недели сугробы в городе вырастут до 50-55 сантиметров (сейчас они достигают примерно 34 сантиметров).
В это же время в Ростовской, Волгоградской, Курской, Белгородской и Воронежской областях начнется резкое потепление и с вероятностью в 50-70 процентов пройдут зимние грозы.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Комментарии
Погода , Роман Вильфанд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
Харламов рассказал о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов рассказал о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Епифанцев избил обидчиков экс-супруги в Санкт-Петербурге
00:42
Епифанцев избил обидчиков экс-супруги в Санкт-Петербурге
Шоу-бизнес Происшествия
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
«Улыбчивого» следователя-маньяка из РФ поймали на Кипре
00:59
«Улыбчивого» следователя-маньяка из РФ поймали на Кипре
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
В Красноярске произошел взрыв
00:08
В Красноярске произошел взрыв
Происшествия Пожары
Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео
02:26
Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео
Наука и техника
Видео тренировки морпехов Северного флота
01:03
Видео тренировки морпехов Северного флота
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение