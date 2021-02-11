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Погода в Москве: Собянин призвал москвичей к осторожности из-за снегопада 

Москва24 1 час назад
Собянин призвал москвичей к осторожности из-за снегопада
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы быть более внимательными из-за снегопада. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Москву ожидают сильные снегопады. Все службы комплекса городского хозяйства будут выведены на реагирование. Особое внимание — уборке подходов к станциям, остановкам, торговым и соцобъектам. И прошу москвичей: будьте максимально внимательны и осторожны", — написал градоначальник.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в ночь на пятницу циклон принесет в столицу сильный снегопад, который продлится до воскресенья. По прогнозам метеоролога, за эти дни в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Волосюк не исключила, что высота снежного покрова увеличится с нынешних 30 до 50 сантиметров.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Елена Волосюк , Сергей Собянин
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