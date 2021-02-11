Собянин призвал москвичей к осторожности из-за снегопада

"Москву ожидают сильные снегопады. Все службы комплекса городского хозяйства будут выведены на реагирование. Особое внимание — уборке подходов к станциям, остановкам, торговым и соцобъектам. И прошу москвичей: будьте максимально внимательны и осторожны", — написал градоначальник.