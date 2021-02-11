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Москва

В Москву вернется морозный «армагеддон» 

Мария Иванова 3 часа назад
В Москву вернутся морозы до -20-25 градусов
Фото: ТАСС
Специалист Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в начале следующей недели в Подмосковье, Калужской, Тульской и Тверской областях похолодает до минус 20-25 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.
В субботу и воскресенье, 13 и 14 февраля, в этих регионах ожидается от минус десяти до 12 градусов ниже ноля. Однако уже в понедельник и вторник, 15 и 16 февраля, температуры в Москве и соседних областях начнется опускаться до 25 градусов мороза.
По словам Варакина, связано это с затоками холодного воздуха.
До четверга, 18 февраля, температуры будут ниже нормы, но затем «армагеддон» с аномальными морозами завершится.
Как писал «Рамблер», ранее метеорологи центра «Фобос» предупредили, что столичный регион, Брянскую, Курскую, Смоленскую и другие области по соседству захватит «снежный монстр».
Снежный шторм в Москве будет продолжаться до ночи на воскресенье, 14 февраля. За несколько дней в городе выпадет месячная норма снега и сугробы достигнут 60-65 сантиметров в высоту.
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Погода , Юрий Варакин , Росгидромет
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