В Москву вернутся морозы до -20-25 градусов

В субботу и воскресенье, 13 и 14 февраля, в этих регионах ожидается от минус десяти до 12 градусов ниже ноля. Однако уже в понедельник и вторник, 15 и 16 февраля, температуры в Москве и соседних областях начнется опускаться до 25 градусов мороза.

По словам Варакина, связано это с затоками холодного воздуха.

До четверга, 18 февраля, температуры будут ниже нормы, но затем «армагеддон» с аномальными морозами завершится.

Как писал «Рамблер», ранее метеорологи центра «Фобос» предупредили, что столичный регион, Брянскую, Курскую, Смоленскую и другие области по соседству захватит «снежный монстр».

Снежный шторм в Москве будет продолжаться до ночи на воскресенье, 14 февраля. За несколько дней в городе выпадет месячная норма снега и сугробы достигнут 60-65 сантиметров в высоту.