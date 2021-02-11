В Россию возвращаются аномальные морозы

«Это затронет Московский регион, Тверскую область, Калужскую, Тульскую области. Для второй половины февраля — это опять аномальное похолодание… К 19 числу этот армагеддон, с точки зрения энергетиков, закончится», — цитирует Варакина РИА «Новости».