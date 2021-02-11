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Погода в Европейской части России: в Россию возвращаются аномальные морозы 

Свободная пресса 20 минут назад
В Россию возвращаются аномальные морозы
Фото: РИА Новости
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил о возвращении морозов в центр Европейской части страны. Уже в начале следующей недели температура тут упадет на 10-15 градусов, то есть столбик термометра покажет -20…-25. Продлятся морозы до четверга, 18 февраля.

«Это затронет Московский регион, Тверскую область, Калужскую, Тульскую области. Для второй половины февраля — это опять аномальное похолодание… К 19 числу этот армагеддон, с точки зрения энергетиков, закончится», — цитирует Варакина РИА «Новости».

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Погода , Общество , Юрий Варакин , Росгидромет , РИА Новости , Москва , Тверская Область , Тульская Область
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