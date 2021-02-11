Синоптик рассказал, когда закончатся морозы на Урале и в Сибири

Морозы до минус 35 градусов на Урале и в Сибири продлятся до конца недели. Похолодание уже пришло на Урал.

На севере Красноярского края — до минус 35. Хотя совсем недавно там было минус 5, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Метеоролог добавил, что всю уходящую зиму в России наблюдались сильные «температурные качели». Для Урала и Сибири нормой считается температура от минус 20 до минус 25 градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что холодный март ожидается в европейской части России и на Северном Кавказе. На Урале температура воздуха будет в пределах нормы.