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Погода на Урале и в Сибири: синоптик рассказал, когда закончатся морозы на Урале и в Сибири 

News.ru 1 час назад
Синоптик рассказал, когда закончатся морозы на Урале и в Сибири
Фото: globallookpress.com
Морозы до минус 35 градусов на Урале и в Сибири продлятся до конца недели. Похолодание уже пришло на Урал.
В Ямало-Ненецком автономном округе будет до минус 35 градусов мороза, в ХМАО, Абакане, Красноярском крае похолодает до минус 25, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

На севере Красноярского края — до минус 35. Хотя совсем недавно там было минус 5, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Метеоролог добавил, что всю уходящую зиму в России наблюдались сильные «температурные качели». Для Урала и Сибири нормой считается температура от минус 20 до минус 25 градусов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что холодный март ожидается в европейской части России и на Северном Кавказе. На Урале температура воздуха будет в пределах нормы.
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Погода , Общество , Юрий Варакин , Росгидромет , РИА Новости , Абакан , Красноярский Край , Республика Хакасия , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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