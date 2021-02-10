"С нулей часов пятницы до 12 часов субботы в связи с выходом Балканского циклона "Волькер", который атакует Центральную Россию, и будут валить снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов. Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая", — рассказал Тишковец.
"В таких условиях видимость будет понижаться до 500 метров и менее. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно. Это что-то очень близкое к чёрной метели. Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта. И автомобилистам лучше оставить железных коней дома, лучше передвигаться на метро или остаться дома", — подчеркнул Тишковец.
"Ветер северо-восточный, очень неприятный, промозглый, плотный. При этих градусах ощущения будут как будто морозы на 10 градусов холоднее. Как будто на улице минус 20-25. Снег в лицо, ветер, высокая влажность до 88-90%", — заключил он.