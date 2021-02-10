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Москва

Погода в Москве: Москвичей предупредили о транспортном коллапсе на выходных 

РИА Новости 1 час назад
Снежный апокалипсис ждет Москву в пятницу и субботу: снег будет идти 36 часов, скорость ветра составит до 20 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в Москве природа взяла паузу, эта пауза продлится в среду и четверг, то есть никаких "камней с неба", никаких снегопадов. Морозы в ночь на четверг до минус 17-22 градусов, без осадков, в четверг днем минус 10-15.

"С нулей часов пятницы до 12 часов субботы в связи с выходом Балканского циклона "Волькер", который атакует Центральную Россию, и будут валить снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов. Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая", — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что порывы ветра будут достигать до 15-20 метров в секунду. А на юго-западе, в Центральной России, до 17-22 метров в секунду.

"В таких условиях видимость будет понижаться до 500 метров и менее. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно. Это что-то очень близкое к чёрной метели. Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта. И автомобилистам лучше оставить железных коней дома, лучше передвигаться на метро или остаться дома", — подчеркнул Тишковец.

Метеоролог добавил, что температура особо меняться не будет, будет болтаться от минус 9 до минус 14, что днем, что ночью.

"Ветер северо-восточный, очень неприятный, промозглый, плотный. При этих градусах ощущения будут как будто морозы на 10 градусов холоднее. Как будто на улице минус 20-25. Снег в лицо, ветер, высокая влажность до 88-90%", — заключил он.

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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости
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