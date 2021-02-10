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Москва

Прогноз погоды: Россию охватят лавины и пожары 

Елена Прошина 4 часа назад
Нескольким российским регионам пообещали опасные метеоявления
Фото: ТАСС
Во Всероссийском НИИ МЧС рассказали, что прогноз погоды обещает сразу нескольким российским регионам опасные метеоявления в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте института.
В частности, ЧС с высокой вероятностью возникнут на Камчатке, в Магаданской области, в Крыму и Адыгее, Краснодарском крае и в разных районах Северного Кавказа. Специалисты предупредили, что этим регионам грозят проблемы, «связанные с нарушением систем жизнеобеспечения».
В горных районах южных регионов России возможен сход лавин, селей и оползней, а также снегодождевые паводки. А на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов сохраняется угроза лесных пожаров.
На Дальнем Востоке специалисты зафиксировали вулканическую активность. Ранее вулкан Ключевской выбросил столб пепла на шесть с половиной километров. Если выбросы пепла произойдут снова и он попадет в двигатели самолетов, это может привести к авариям на воздушном транспорте.
Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды «Фобоса» предупредил Москву и Подмосковье о потеплении в ближайшие дни (по ночам вместо 30-градусных морозов будет минус 17 градусов, днем — около 12 градусов ниже ноля).
Однако в пятницу и субботу, 12 и 13 февраля, столичный регион столкнется с метелями. Всего за пару дней в Москве выпадет больше половины февральской нормы осадков.
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