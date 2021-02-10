Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Погода в регионах: в 12 регионах России спрогнозировали опасную погоду 

РИА Новости 56 минут назад
Ученые спрогнозировали опасную погоду в 12 регионах
Фото: РИА Новости
Работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена на этой неделе на территории 12 регионов Северо-Кавказского, Южного и Дальневосточного федеральных округов страны из-за плохих погодных условий, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"В результате воздействий комплекса неблагоприятных метеоявлений специалисты института прогнозируют с высокой вероятностью возникновение ЧС и происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения Камчатского края, Магаданской области, республик Крым и Адыгея, Краснодарского края и всей территории Северо-Кавказского федерального округа", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Ученые рекомендуют территориальным подразделениям Росгидромета оперативно доводить информацию о прогнозируемой опасной погоде до заинтересованных органов управления для своевременных превентивных мер.
Ранее сообщалось, что до середины февраля на большей части европейской территории России и юга Западной Сибири прогнозируется выпадение до 65 миллиметров осадков — почти две месячные нормы. Это увеличивает риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с снегодождевыми паводками, сходом лавин, селей и оползней на территории горных районов Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Крыма.
По данным ВНИИ ГОЧС, по состоянию на 5 февраля, высота снежного покрова в Новосибирской области составляет 132 сантиметра, в Красноярском крае — около 110 сантиметров, а на Камчатке — порядка 108 сантиметров. В некоторых регионах нагрузка снега на крыши зданий достигла избыточных значений, приводя к их обрушению, а также гибели и травмированию людей.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Последние новости
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии
Погода , Общество , ВНИИ Сигнал , Росгидромет , Камчатский Край , Краснодарский Край , Магаданская Область , Республика Крым , Южный
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
01:00
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
Войска
Появилось видео драки продавца и посетителя магазина
01:29
Появилось видео драки продавца и посетителя магазина
Происшествия
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
01:25
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
Общество Происшествия
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
00:39
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
Происшествия
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
00:10
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
В мире
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
00:31
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
00:21
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
Происшествия
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
03:25
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение