Ученые спрогнозировали опасную погоду в 12 регионах

Работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена на этой неделе на территории 12 регионов Северо-Кавказского, Южного и Дальневосточного федеральных округов страны из-за плохих погодных условий, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"В результате воздействий комплекса неблагоприятных метеоявлений специалисты института прогнозируют с высокой вероятностью возникновение ЧС и происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения Камчатского края, Магаданской области, республик Крым и Адыгея, Краснодарского края и всей территории Северо-Кавказского федерального округа", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Ученые рекомендуют территориальным подразделениям Росгидромета оперативно доводить информацию о прогнозируемой опасной погоде до заинтересованных органов управления для своевременных превентивных мер.

Ранее сообщалось, что до середины февраля на большей части европейской территории России и юга Западной Сибири прогнозируется выпадение до 65 миллиметров осадков — почти две месячные нормы. Это увеличивает риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с снегодождевыми паводками, сходом лавин, селей и оползней на территории горных районов Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Крыма.

По данным ВНИИ ГОЧС, по состоянию на 5 февраля, высота снежного покрова в Новосибирской области составляет 132 сантиметра, в Красноярском крае — около 110 сантиметров, а на Камчатке — порядка 108 сантиметров. В некоторых регионах нагрузка снега на крыши зданий достигла избыточных значений, приводя к их обрушению, а также гибели и травмированию людей.