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Москва

В Гидрометцентре сообщили о погоде предстоящей весны 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В Гидрометцентре сообщили о погоде предстоящей весны
Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Менделевич Вильфанд рассказал о том, как долго продлится зима. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

«В России первый месяц оказался холодным. Но это странно, учитывая состояние глобального потепления», — сообщил синоптик.

По словам метеоролога, зима продлится еще примерно шесть недель. Признаки весны — сход снега и ломка льда на реках, все это происходит примерно в марте-апреле. И предсказать заранее температуру весны невозможно, так как «температурный режим в этом году очень неоднородный».
Быстро весна не наступит, так как в ближайшие несколько недель Центральный федеральный округ ждут снегопады из-за циклона. В прошлом году зима была короткой, а температура — однородной. Нынешняя зима имеет большой разброс температур. Например, в первой и третьей декадах зимы температура в Москве была ниже среднего, в то время как вторая декада выдалась очень теплой. Холодная погода в ближайшие несколько недель продолжится как в европейской, так и в азиатской части страны, об этом сообщил Гидрометцентр России.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что на Среднем Урале до конца недели объявили штормовое предупреждение.
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Погода , ФедералПресс , Москва
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