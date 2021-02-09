Жителям умеренных широт европейской части России не следует ожидать быстрого наступления весны, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«О быстром приходе весны сейчас говорить не приходится», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
По его словам, высота снега увеличивается, что является признаком невозможности раннего прихода весны.
Он отметил, что большое количество тепла будет тратиться на то, чтобы растопить снег.
Ранее Роман Вильфанд сообщил, что во второй половине недели на европейской территории России прогнозируется сильный снегопад.