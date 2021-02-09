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Жителям умеренных широт европейской части России не следует ожидать быстрого наступления весны, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«О быстром приходе весны сейчас говорить не приходится», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, высота снега увеличивается, что является признаком невозможности раннего прихода весны.

Он отметил, что большое количество тепла будет тратиться на то, чтобы растопить снег.