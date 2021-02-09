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Москва

Вильфанд призвал жителей европейской части России не ждать быстрой весны 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
Жителям умеренных широт европейской части России не следует ожидать быстрого наступления весны, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«О быстром приходе весны сейчас говорить не приходится», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, высота снега увеличивается, что является признаком невозможности раннего прихода весны.
Он отметил, что большое количество тепла будет тратиться на то, чтобы растопить снег.
Синоптик предупредил об экстремальном похолодании в России
Ранее Роман Вильфанд сообщил, что во второй половине недели на европейской территории России прогнозируется сильный снегопад.
RT на русском: последние новости
Синоптики предупредили о похолодании до -26 °C в столичном регионе Синоптики предупредили о похолодании до -26 °C в столичном регионе Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России на следующей неделе Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России на следующей неделе В Краснодарском крае выпустили экстренное предупреждение о подъёме уровня воды в реках В Краснодарском крае выпустили экстренное предупреждение о подъёме уровня воды в реках
Погода , Видео , Общество
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