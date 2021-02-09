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Москва

Прогноз погоды: в России ударили 30-градусные морозы 

Елена Прошина 53 минуты назад
В России ударили 30-градусные морозы
Фото: ТАСС
Прогноз погоды предупредил Центральную Россию о 30-градусных морозах, с которыми регионы столкнутся во вторник и среду, 9 и 10 февраля. Об этом сообщает News.ru.
В Подмосковье, столице и соседних регионах объявили оранжевой уровень погодной опасности (выше только красный, когда погода «очень опасна») из-за аномальных морозов. Спасателей перевели на усиленный режим работы, сотрудники МЧС разворачивают на дорогах мобильные пункты обогрева. В таких палатках можно выпить горячий чай, зарядить телефон и получить медицинскую помощь.
В Воронеже на фоне морозов произошла крупная авария на теплосети, в результате без отопления осталось около 65 домов.
Метеорологи заявили, что таких холодов в центральных регионах страны не было десять лет. Продержатся они еще примерно неделю. Жителям Москвы, области и соседних регионах советуют выходить на улицу с двойной защитой рук, надев перчатки под варежки.
Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды «Фобоса» обещал Москве до минус 25 градусов утром 9 февраля (30-32 мороза по области). В течение дня благодаря снеговым тучам потеплеет до минус 12-15 градусов. В пятницу, 12 февраля, столица столкнется с метелью, в результате которой выпадет около 40 процентов месячной нормы осадков.
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Погода , МЧС
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