Вильфанд назвал самый холодный день февраля

Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра назначил самый холодный день недели на 9 февраля: в ночь на вторник в столичном регионе ударят 30-градусные морозы.

По словам Вильфанда, аномальные для февраля температуры связаны с перемещением воздуха из самых холодных мест азиатской части страны и с радиационным выхолаживанием.

В ночь на 9 февраля в Москве будет около минус 25-27 градусов, а в Подмосковье — до 30 градусов мороза и даже холоднее «в местах с пониженным рельефом». Ночью среды, 10 февраля, в регионе ожидается около 25 градусов ниже ноля.

Дневные температуры во вторник составят около 14-16 градусов мороза, в среду — от 12 градусов ниже ноля до минус 14 градусов.

Вильфанд призвал не бояться радиационного выхолаживания — оно означает падение температуры почвы из-за теплового излучения. Речи о радиоактивности нет и никакой опасности этот процесс не представляет.

Ученый отметил, что радиационное выхолаживание происходит из-за высокого давления и ясного неба. В результате даже по ночам укрытая снегом земля охлаждается.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды «Фобоса» предупредил москвичей о мощных снегопадах. Один из них ожидается в среду, 10 февраля, а другой — в пятницу, 12 февраля. По расчетам метеорологов, в течение недели в столичном регионе будет от минус 12 до минус 15 градусов.