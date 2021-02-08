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Москва

Прогноз погоды: назван самый холодный день 

Елена Прошина 2 часа назад
Вильфанд назвал самый холодный день февраля
Фото: ТАСС
Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра назначил самый холодный день недели на 9 февраля: в ночь на вторник в столичном регионе ударят 30-градусные морозы.
По словам Вильфанда, аномальные для февраля температуры связаны с перемещением воздуха из самых холодных мест азиатской части страны и с радиационным выхолаживанием.
В ночь на 9 февраля в Москве будет около минус 25-27 градусов, а в Подмосковье — до 30 градусов мороза и даже холоднее «в местах с пониженным рельефом». Ночью среды, 10 февраля, в регионе ожидается около 25 градусов ниже ноля.
Дневные температуры во вторник составят около 14-16 градусов мороза, в среду — от 12 градусов ниже ноля до минус 14 градусов.
Вильфанд призвал не бояться радиационного выхолаживания — оно означает падение температуры почвы из-за теплового излучения. Речи о радиоактивности нет и никакой опасности этот процесс не представляет.
Ученый отметил, что радиационное выхолаживание происходит из-за высокого давления и ясного неба. В результате даже по ночам укрытая снегом земля охлаждается.
Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды «Фобоса» предупредил москвичей о мощных снегопадах. Один из них ожидается в среду, 10 февраля, а другой — в пятницу, 12 февраля. По расчетам метеорологов, в течение недели в столичном регионе будет от минус 12 до минус 15 градусов.
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Погода , Роман Вильфанд
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