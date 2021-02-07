МЧС переходит в усиленный режим работы по всей России

Практически во всех регионах России подразделения МЧС России перевели в усиленный режим работы. Причиной стала плохая погода. Задача спасателей обеспечить безопасность россиян и предупредить различные происшествия.

В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений подразделения территориальных органов МЧС России переведены на усиленный режим службы, — сказали в пресс-службе ведомства агентству ТАСС.

Сотрудники МЧС усилят контроль за автомобильными дорогами, чтобы уменьшить число ДТП и несчастных случаев.

В некоторых регионах России открыты подвижные пункты обогрева, оснащённые электрическими и бензиновыми генераторами, питьевой водой, электрочайниками для кипячения воды. Также в пунктах обогрева есть аптечки для оказания первой помощи и пункты зарядки гаджетов.

В мониторингу подключат беспилотники самолётного типа, которые будут отслеживать ситуацию на дорогах и в населённых пунктах.

Ранее синоптик назвал регионы России, которые накроет волной холода. Холодная погода будет характерна для среднего Урала, нижнего Поволжья, Оренбургской области, Кургана. Уже с понедельника температура будет ниже нормы на четыре-шесть градусов. К середине недели температура будет понижаться до 25–27 градусов. Днём около минус 15 градусов, сообщили в Гидрометцентре.