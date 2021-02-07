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Гидрометцентр предупредил россиян об опасной аномалии 

Lenta.ru и ещё 4 7 февраля 2021
Гидрометцентр предупредил россиян об опасной аномалии
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об опасной аномалии. Об этом сообщает РИА Новости.
Синоптик рассказал о том, что европейскую территорию страны и Западную Сибирь ожидает пятидневное экстремальное понижение температур. Он отметил, что температурная аномалия зимой опускается до отметки -7 и ниже. По его словам, в Гидрометцентре прогнозируют, что с 7 по 11 февраля, как минимум, аномалия будет ниже -7.
Вильфанд добавил, что уже было выпущено соответствующее шторм-предупреждение. Оно действует для Северо-Западного федерального округа, Центрального федерального округа, Приволжского федерального округа, Урала и Западной Сибири. Он подчеркнул, что средние аномалии в этих регионах могут составить от -8 до -10 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра раскрыл причины аномального похолодания в центральной части России и предупредил о начале радиационного охлаждения. По его данным, холода будут связаны с тем, что в понедельник, 8 февраля, начнет расти давление и установится антициклональный характер погоды.
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