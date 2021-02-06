Более одного метра снега выпало в столице с начала зимы

В столице с начала зимнего сезона выпало свыше 100 сантиметров снега — это 69% от годовой нормы, которая составляет 152 сантиметра. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы

"Этой зимой первый снег выпал 20 ноября, а устойчивый снежный покров лег в декабре. Самым снежным оказался январь — выпало 56 сантиметров осадков. Однако эту цифру нельзя назвать аномально большой. Для сравнения: в январе 2016 года было почти вдвое больше снега — 114 сантиметров, в 2017 году — около 70 сантиметров, а в 2018 и 2019 годах — свыше 60 сантиметров", — говорится в материале.

Как уточняется, с начала зимнего сезона было зафиксировано 29 переходов температуры через ноль. В ноябре было отмечено 12 заморозков.

В материале говорится, что коммунальным службам сложнее бороться с последствием колебания температур, нежели со снегопадами и сугробами. В комплексе городского хозяйства есть собственное метеорологическое бюро, которое в круглосуточном режиме передает информацию о погоде. Это позволяет вовремя принять меры по уборке дорог и пешеходных зон, говорится в материале.