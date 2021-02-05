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Москва

Прогноз погоды: аномалии ударили по России 

Елена Прошина 3 часа назад
Прогноз погоды: аномалии ударили по России
Фото: ТАСС
Прогноз погоды центра «Фобос» рассказал об усилении аномалий в российских регионах: к примеру, в Москве в ночь на четверг, 4 февраля, было всего около минус двух градусов, а пятничной ночью 5 февраля — уже десять мороза. Об этом сообщают «Метеовести».
Пока холодная аномалия в столичном регионе составляет пять градусов, но она продолжит расти. В субботу и воскресенье, 6 и 7 февраля, в Подмосковье и Москве будет от минус 12 до 14 градусов ниже ноля, а ко вторнику, 9 февраля, похолодает до 16 градусов мороза.
В Сибирь, наоборот, идет волна потепления. В пятницу, 5 февраля, в Новосибирске еще около минус десяти градусов, но 6 февраля температура резко поднимется до нуля — минус одного градуса. Сопровождаться это будет метелями.
Ближе к норме погода в Сибири станет только к 9 февраля, когда похолодает до минус 15 градусов.
Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды Гидрометцентра предупредил, что Урал и Поволжье столкнутся с резкими перепадами температур.
В пятницу на Урале будет на 12-13 градусов теплее нормы, а в субботу — на 15-18 градусов. При этом уже во вторник ночью там будет холоднее минус 25 градусов. За считанные дни — с 6 по 9 января — разница температур составит около 20 градусов.
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