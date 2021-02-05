Снегопад, который начался в Москве днем в четверг и продолжился ночью, принёс до 5 миллиметров осадков, сугробы возросли до 35 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков

"За ночь выпало 3 миллиметра осадков, а за вчерашний день 2 миллиметра. В общем за сутки получается 5 миллиметров", — сказал Синенков.

По его словам, вчера снежный покров был 31 сантиметр. "Значит, раз выпало 5 миллиметров, то в снежном покрове прибавилось сантиметра 3-4, (рост) до 35 сантиметров", — сказал Синенков.