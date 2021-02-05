Россиян предупредили о приходе похолодания с Баренцева моря 

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Похолодание в российских регионах начнется с территорий Северо-Западного и Центрального федеральных округов и двинется на восток.

Холодный воздух настигает московский регион. Воздушные массы пришли с Баренцева моря, со Скандинавии. Погода будет становиться более прохладной с перемещением этого циклона. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.