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Россиян предупредили о приходе похолодания с Баренцева моря 

Слово и Дело и ещё 4 3 часа назад
Россиян предупредили о приходе похолодания с Баренцева моря
Фото: РИА Новости
Похолодание в российских регионах начнется с территорий Северо-Западного и Центрального федеральных округов и двинется на восток.
Холодный воздух настигает московский регион. Воздушные массы пришли с Баренцева моря, со Скандинавии. Погода будет становиться более прохладной с перемещением этого циклона. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
На юге России также ожидается понижение температур. Наиболее резкие морозы прогнозируются на Урале и Поволжье. По прогнозу синоптика, за несколько дней, с 6 по 9 января, температура воздуха понизится на 20 градусов. Жителей юга Западной Сибири также ожидают аномальные холода. Об этом пишет РИА Новости.
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Погода , Общество , РИА Новости , Москва , Таймыр
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