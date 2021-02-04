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Москва

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в некоторых регионах Центральной России 

ТАСС 24 минуты назад
В регионы России придет резкое похолодание
Фото: ТАСС
Ветер с порывами до 12-18 м/с, сильный снег и похолодание в ночные часы до минус 12-17, а местами — до 20 градусов ожидаются в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО) 4-5 февраля. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются, в частности, во Владимирской, Воронежской, Рязанской, Тульской, Ярославской областях, сообщается на сайтах местных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
По данным ЦГМС по Тульской области, до конца суток 4 февраля в регионе ожидается снегопад, ветер усилится до 12-17 м/с, на дорогах будет гололедица, возможны снежные заносы, непогода сохранится до утра 5 февраля, при этом температура воздуха в ночь на пятницу понизится на 10-12 градусов. "Температура воздуха ночью — минус 8-13 градусов, днем минус 5-10 градусов", — отмечается на сайте областного гидрометцентра.
Аналогичные погодные условия с вечера четверга и с сохранением днем в пятницу прогнозируются в Брянской, Владимирской, Курской, Рязанской, Ярославской областях.

"Ночью и в первой половине дня 5 февраля ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 12-17 м/c, метель с ухудшением видимости менее 1 000 м, на дорогах — снежные заносы, гололедица", — сообщает ЦГМС по Рязанской области.

В Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой областях также возможны осадки различной интенсивности, усиление ветра, но существенного перепада температуры воздуха не ожидается, столбики термометров в ночь на пятницу покажут около минус 2-7 градусов, днем — до минус 1-5 градусов.

"С 18:00 4 февраля до 18:00 5 февраля местами по Воронежской области и в городе Воронеже ожидаются налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление ветра до 18 м/с", — говорится в предупреждении, распространенном синоптиками гидрометцентра по региону.

До минус 11-15, местами — до минус 20 градусов в ночь на 5 февраля похолодает в Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской и Тверской областях, возможны снегопады. "На территории Тверской области ожидается холодная погода с постепенным понижением температуры ночью до минус 15-20 градусов, местами — до минус 25 градусов, днем — 10-15 градусов", — предупредили в областном ЦГМС.
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Комментарии
Погода , Общество , Приморский Край , Тульская Область , Ярославский
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