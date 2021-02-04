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Москва

Прогноз погоды: Арктика вторглась в Москву 

Елена Прошина 1 час назад
Метеорологи пообещали центральному региону России арктическое вторжение
Фото: ТАСС
Прогноз погоды «Фобоса» пообещал Москве, Санкт-Петербургу и соседним областям арктическое вторжение и 20-градусные морозы. Об этом сообщают «Метеовести».
Прогноз погоды предупредил, что вечером 4 февраля Москву накроет метель и к концу суток в городе выпадет две трети десятидневной нормы осадков. После этого погода резкое изменится.
Ночью в пятницу, 5 февраля, в столичном регионе будет до минус 14 градусов, днем — не теплее девяти градусов ниже ноля. К субботе, 6 февраля, ночные температуры достигнут 20 градусов мороза, а днем похолодает до минус 12-13 градусов.
В «Фобосе» подчеркнули, что это только начало и на следующей неделе будет еще морозней.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с четверга, 4 февраля, дневные температуры достигнут минус восьми градусов. Это ниже нормы примерно на четыре градуса. Затем ночные температуры упадут до 16-19 мороза, а днем будет от минус девяти до 12 градусов ниже ноля.
Как сообщал «Рамблер», метеорологи прогнозировали, что похолодание в столичном регионе продлится до середины февраля и месяц в целом будет холоднее нормы. Специалисты считают, что весна в области и Москве наступит только в последнюю пятидневку марта.
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