В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода 

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с "Российской газетой", что жителей европейской части России ждет аномальное похолодание для февраля.

По ее словам, заметное снижение температуры начнется с 5 февраля. Ночью в Москве будет до 14 градусов ниже нуля, днем — от 9 до 11 градусов мороза.

"Шестого февраля еще холоднее — ночью минус 13-18, днем — минус 10-15 градусов. А седьмого февраля ночью до минус 22, днем — до минус 17 градусов", — пояснила Паршина.

Синоптик отметила, что новая неделя также начнется с морозной погоды. Ожидается, что 8 февраля ночью в столице будет до 25 градусов ниже нуля, а 9 февраля — до минус 26. Днем в понедельник и вторник будет 13-18 градусов ниже нуля, без осадков.

Паршина прогнозирует, что регионы южнее Москвы ждут морозы. По словам синоптика, их также засыплет снегом или зальет дождями. Так, 5 февраля сильные снегопады ожидаются в Курской области и на севере Поволжья.

Сильные дожди со снегом прогнозируют в Краснодарском крае, Волгоградской области и Крыму. Сильный снег будет и на севере европейской части страны, например, в Архангельской области, заключили в Гидрометцентре.