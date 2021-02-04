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В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода 

РИА Новости 31 минуту назад
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
Фото: РИА Новости
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с "Российской газетой", что жителей европейской части России ждет аномальное похолодание для февраля.
По ее словам, заметное снижение температуры начнется с 5 февраля. Ночью в Москве будет до 14 градусов ниже нуля, днем — от 9 до 11 градусов мороза.

"Шестого февраля еще холоднее — ночью минус 13-18, днем — минус 10-15 градусов. А седьмого февраля ночью до минус 22, днем — до минус 17 градусов", — пояснила Паршина.

Синоптик отметила, что новая неделя также начнется с морозной погоды. Ожидается, что 8 февраля ночью в столице будет до 25 градусов ниже нуля, а 9 февраля — до минус 26. Днем в понедельник и вторник будет 13-18 градусов ниже нуля, без осадков.
Паршина прогнозирует, что регионы южнее Москвы ждут морозы. По словам синоптика, их также засыплет снегом или зальет дождями. Так, 5 февраля сильные снегопады ожидаются в Курской области и на севере Поволжья.
Сильные дожди со снегом прогнозируют в Краснодарском крае, Волгоградской области и Крыму. Сильный снег будет и на севере европейской части страны, например, в Архангельской области, заключили в Гидрометцентре.
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Погода , Общество , Людмила Паршина , "Российская газета" , Амурская Область , Благовещенск
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