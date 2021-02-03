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Москва

Прогноз погоды: День сурка пообещал позднюю весну 

Елена Прошина 1 час назад
День сурка предсказал Московскому региону позднюю весну
Фото: ТАСС
В прогнозе погоды «Фобоса» рассказали, как День сурка предсказал Подмосковью и столице снегопады и позднюю весну. Об этом сообщают «Метеовести».
В 2021 году День сурка (2 февраля) отмечали в мире в 135-й раз. В этот день в разных странах наблюдают за сурком, вылезающим из норы. Согласно поверью, зима скоро закончится, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает жилище. В солнечный день сурок видит свою тень, пугается ее и прячется обратно в нору, обещая еще шесть недель зимы.
В Москве 2 февраля выдалось солнечным: если бы в столице наблюдали за сурком, он предсказал бы нескорый приход весны.
Прогноз сурка совпадает с прогнозом метеорологов: в среду, 3 февраля, атлантический циклон принесет в столичный регион снежное ненастье.
Прогноз погоды «Фобоса» обещает похолодание, которое продлится до середины месяца. В целом февраль ожидается более холодным, чем обычно. Теплого марта метеорологи тоже ждать не советуют: скорее всего, весна придет в столичный регион в последние пять дней марта.
Как сообщал «Рамблер», 3 февраля в Москве будет от минус четырех до минус шести градусов, в области — от минус двух до семи ниже ноля. Во второй половине дня пойдет снег, который вечером превратится в метель.
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