Синоптики: весна придет в Москву в последнюю неделю марта

— Уже завтра очередной атлантический циклон испортит погоду в столичном регионе и принесет нам облака и снегопады. Дальнейшие процессы обещают существенное похолодание, которое затянется до середины февраля, да и в целом февраль прогнозируется более холодным, чем обычно. Холодным ожидается и март, так что, скорее всего, весна придет в столицу в свои обычные сроки — в последней пятидневке марта, — отметили в центре погоды «Фобос».