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Москва

Прогноз погоды: в Москву идут 30-градусные морозы 

Елена Прошина 1 час назад
Метеорологи предупредили о 30-градусных морозах в Москве
Фото: ТАСС
Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил москвичей о резком похолодании до минус 27 градусов на следующей неделе.
Эксперт «Фобоса» Евгений Тишковец считает, что почти 30-градусные морозы будут приходить в столицу по ночам.
Метеоролог Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что прогнозы на несколько дней вперед могут ошибаться, но подтвердил резкое похолодание.
Неделя в столичном регионе началась с комфортных температур от минус двух до минус шести градусов. Однако погода, по прогнозу Вильфанда, резко изменится через пять дней: из-за циклона ночные температуры упадут сначала до минус 17 градусов, затем до минус 22 (произойдет это в субботу и воскресенье 6 и 7 февраля). Днем будет от минус 12 до 17 градусов ниже ноля.
Вильфанд допустил, что на следующей неделе по ночам будет холодать до минус 28. В то же время он отметил, что в феврале редко бывает холоднее 25 градусов мороза, это стало бы серьезной аномалией.
Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды пообещал, что в феврале в Москве, области и соседних регионах будет на 1-1,5 градуса теплее нормы. Метеорологи ожидают, что февраль 2021 года будет снежным.
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Погода , Евгений Тишковец
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