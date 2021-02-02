Метеорологи предупредили о 30-градусных морозах в Москве

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил москвичей о резком похолодании до минус 27 градусов на следующей неделе.

Эксперт «Фобоса» Евгений Тишковец считает, что почти 30-градусные морозы будут приходить в столицу по ночам.

Метеоролог Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что прогнозы на несколько дней вперед могут ошибаться, но подтвердил резкое похолодание.

Неделя в столичном регионе началась с комфортных температур от минус двух до минус шести градусов. Однако погода, по прогнозу Вильфанда, резко изменится через пять дней: из-за циклона ночные температуры упадут сначала до минус 17 градусов, затем до минус 22 (произойдет это в субботу и воскресенье 6 и 7 февраля). Днем будет от минус 12 до 17 градусов ниже ноля.

Вильфанд допустил, что на следующей неделе по ночам будет холодать до минус 28. В то же время он отметил, что в феврале редко бывает холоднее 25 градусов мороза, это стало бы серьезной аномалией.

Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды пообещал, что в феврале в Москве, области и соседних регионах будет на 1-1,5 градуса теплее нормы. Метеорологи ожидают, что февраль 2021 года будет снежным.