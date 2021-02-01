Метеорологи сообщили об аномально теплой погоде в феврале

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Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра обещает центру Европейской России и еще нескольким регионам февраль с температурами выше нормы.

По расчетам метеорологов, теплее нормы будет в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, почти по всему Уралу, на юге Западной Сибири и Красноярского края , на Чукотке и под Магаданом

При этом температуры ниже нормы в феврале ожидаются на Сахалине, на юге Хабаровского края, на Таймыре, в северных районах Красноярского края и местами в Якутии.

По словам Вильфанда, в остальных регионах температуры февраля будут соответствовать норме.

В Москве и Подмосковье, Тульской, Калужской, Тверской, Воронежской областях, на севере Краснодарского края, в Ростовской области, на юге Западной Сибири и Урала, в Амурской области в феврале ожидается избыток осадков.

Дефицит осадков прогнозируют на севере Европейской России и в Забайкалье.

Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды «Фобоса» обещал Центральной России февраль на 1-1,5 градуса теплее нормы и снегопады.

В Москве, области и соседних регионах месяц начнется с похолодания до минус пяти — десяти градусов (ночью) и до минус трех — восьми градусов (днем).

Метеорологи ожидают в феврале осадки до 110 процентов от нормы и сугробы высотою 30-40 сантиметров.