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Москва

Погода в России: Жителей Центральной России предупредили о 20-градусных морозах 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
К Центральной России приближаются 20-градусные морозы. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Если в ночь на понедельник воздух остынет до минус 5 — минус 9, днем минус 2 — минус 7, то уже к среде температурный фон понизится до своей климатической нормы — под утро до минус 9 — минус 14, после полудня до минус 4 — минус 9", — сказал он.

По словам Тишковца, данное похолодание станет только началом.
В результате, как ожидается, во второй половине недели наступят аномальные даже для февраля морозы. В пятницу и субботу столбики термометров будут показывать уже от минус 15 до 20 градусов. В воскресенье и понедельник температура воздуха ночью опустится до значений в минус 25 градусов.
Как предупредил метеоролог, ожидаемое общее количество осадков за неделю не превысит 5–10 миллиметров.
Ранее глава Гидрометцентра заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, поскольку они будут происходить все чаще.
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Погода , Видео , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости
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