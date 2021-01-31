К Центральной России приближаются 20-градусные морозы. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"Если в ночь на понедельник воздух остынет до минус 5 — минус 9, днем минус 2 — минус 7, то уже к среде температурный фон понизится до своей климатической нормы — под утро до минус 9 — минус 14, после полудня до минус 4 — минус 9", — сказал он.

По словам Тишковца, данное похолодание станет только началом.

В результате, как ожидается, во второй половине недели наступят аномальные даже для февраля морозы. В пятницу и субботу столбики термометров будут показывать уже от минус 15 до 20 градусов. В воскресенье и понедельник температура воздуха ночью опустится до значений в минус 25 градусов.

Как предупредил метеоролог, ожидаемое общее количество осадков за неделю не превысит 5–10 миллиметров.

Ранее глава Гидрометцентра заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, поскольку они будут происходить все чаще.