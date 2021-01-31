Синоптик призвал готовиться к «генеральному наступлению» зимы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН спрогнозировал погоду на февраль и подтвердил его суровую репутацию.

Теплый и бесснежный февраль пообещал жителям Крыма ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

По прогнозу, уже на следующей неделе на полуострое будет +15 и начнутся дожди.

В отличие от погоды на полуострове, в центре России будет лютовать зима. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, что, начиная с 31 января, в тыловой части антициклона начнется поступление первых порций более холодного воздуха. Это послужит началу «генерального наступления» русской зимы по всем фронтам в феврале.

«В течение сегодняшнего дня выпадет до 5 мм осадков — 10% от месячной нормы. Сугробы вырастут с 30 до 33 мм к исходу дня», — рассказал синоптик о погоде 31 января.

Следующая неделя начнется начнется вторжением полярного, а затем и арктического воздуха в центр России. Начало февраля ознаменуется морозом, снега будет немного, иногда будет выглядывать солнце.

«В начале недели столбики термометра в Москве будут опускаться до минус 5-10 градусов в понедельник ночью. Во вторник — уже минус 8-13 градусов, минус 8 — днем. В среду ночью — минус 9-14 градусов, днем — минус 2-7 градусов мороза. Начиная с четверга, будет сказываться стремительное дыхание Арктики. Ночью минус 10-15 холода, днем — ноль-минус пять градусов. К следующим выходным ожидается понижение температуры до минус 20 градусов мороза, а то и ниже — до минус 23. А днем будет минус 12-17. Это аномально холодно — на 10 градусов ниже, чем должно быть», — уточнил Тишковец.

В целом февраль выйдет на среднюю погодную норму. Если первая половина месяца обещает быть морозной, во второй половине погода вернется в среднее климатическое русло.

«Осадки ожидаются от 100 до 120 мм положенной нормы. Снега будет по колено! Думаю, снегомерные линейки повсюду будут показывать от 30 до 40 мм снежного покрова. Февраль подтвердит репутацию одного из самых лютых зимних месяцев», — заявил метеоролог.