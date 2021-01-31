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Погода в России: Синоптики сообщили о раннем наступлении весны в России 

Ura.Ru и ещё 1 13 минут назад
Россиян предупредили о раннем наступлении весны
Фото: РИА Новости
Настоящая весна в центральной части России может установиться уже к концу марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Весна — в понимании метеорологов, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта», — рассказал Леус в беседе с радио «Комсомольская правда».

Синоптик добавил, что сейчас на европейской территории страны преобладает активный южный циклон, местами температура достигает трех градусов тепла, однако уже с февраля начнется очередное похолодание. «С началом февраля нас ждет возвращение зимы. Опять же, погода будет очень разной. В южной части Центрального федерального округа продолжат перемещаться циклоны. Ну, а от Москвы и севернее снега будет немного», — заявил метеоролог.
Ранее в разговоре с URA.RU руководитель метеорологического отдела метеообсерватории МГУ Павел Константинов рассказал, что резкие перепады погоды в России — это долгосрочное следствие изменения климата, которое происходит в результате деятельности человека. По его словам, зима 2021 года значительно отличается от того, что было в предыдущие два года. Константинов отметил, что погодное разнообразие характерно для всей территории России.
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Погода , Общество , Павел Константинов , МГУ , Комсомольская правда , Москва
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