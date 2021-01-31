Россиян предупредили о раннем наступлении весны

Настоящая весна в центральной части России может установиться уже к концу марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Весна — в понимании метеорологов, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта», — рассказал Леус в беседе с радио «Комсомольская правда».

Синоптик добавил, что сейчас на европейской территории страны преобладает активный южный циклон, местами температура достигает трех градусов тепла, однако уже с февраля начнется очередное похолодание. «С началом февраля нас ждет возвращение зимы. Опять же, погода будет очень разной. В южной части Центрального федерального округа продолжат перемещаться циклоны. Ну, а от Москвы и севернее снега будет немного», — заявил метеоролог.