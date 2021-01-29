Прогноз погоды: что ждет нас в феврале 

Прогноз погоды центра «Фобоса» пообещал жителям Центральной России снежный февраль с температурами на 1-1,5 градуса выше нормы. Об этом сообщают «Метеовести».

По расчетам «Фобоса», в Московской области и столице, Тульской, Ярославской, Калужской, Тверской и других областях Центральной России в начале февраля похолодает до минус пяти — десяти градусов ночью и до минус трех — восьми градусов днем.

Общее количество осадков в феврале составит от ста до 110 процентов от нормы. Метеорологи ожидают, что высота сугробов достигнет 30-40 сантиметров.

Уже к вечеру пятницы, 29 января, погода в Центральной России испортится. Видимость из-за снегопадов ухудшится до трех-четырех километров, похолодает до минус двух градусов, а на дорогах и тротуарах появится наледь в три — шесть миллиметров.

В воскресенье, 31 января, снегопады усилятся, сугробы вырастут до 25-30 сантиметров. Ночью будет от минус двух до минус семи градусов, днем — от ноля до минус пяти градусов.

Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды «Фобоса» обрадовал жителей Крыма и туристов новостями о резком потеплении. На выходных 30-31 января в Симферополе будет восемь-девять градусов выше ноля, а в начале следующей недели — уже от 11 до 12 градусов тепла.