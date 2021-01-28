В Москву придет рижская зима

Прогноз погоды центра «Фобос» обещает, что на выходных 30 и 31 января в Москве похолодает до минус трех — четырех градусов. Как пишут «Метеовести», такие температуры слишком высоки для Центральной России и больше подходят для Минска или Риги.

В четверг, 28 января, в Москве будет идти снег. К середине дня при температуре от нуля до минус одного он превратится в ледяной дождь. Однако вечером потеплеет до плюс одного и наледь исчезнет.

В пятницу, 29 января, в столичном регионе будет погода январской Праги: от нуля до плюс одного градуса.

Метеорологи отметили, что в ближайшее время южные регионы России ждет судьба украинского Причерноморья, где из-за холодного фронта появились сугробы высотой 17 сантиметров.

Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды Гидрометцентра предупредил россиян о мрачной и слякотной погоде до конца рабочей недели. Метеоролог Роман Вильфанд отмечал, что такую теплую зиму Федор Достоевский называл «сиротской».

В Гидрометцентре считают, что серьезное похолодание придет в начале следующей недели: ночные температуры в столичном регионе упадут до минус 14, а днем будет от минус четырех до девяти градусов ниже ноля.