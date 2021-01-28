«Погода будет мрачноватая, сероватая, слякотная до конца рабочей недели. Зима будет, как некогда сказал Достоевский, сиротской, теплой. Изменения начнутся только в субботу: и днем, и ночью температура будет отрицательной — от -2 до -4 градусов, по области — до 6 градусов ниже нуля» — заметил синоптик в беседе с ТАСС.