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Погода в Москве: Вильфанд обещал москвичам «сиротскую зиму» до выходных 

ЧП Столица и ещё 1 20 минут назад
Жителей Московского региона ожидает «сиротская зима» до конца рабочих дней января. Как уточнил научный руководитель Гидромецентра России Роман Вильфанд, погода будет теплой, слякотной и серой, лишь в начале выходных следует ожидать понижения температуры.

«Погода будет мрачноватая, сероватая, слякотная до конца рабочей недели. Зима будет, как некогда сказал Достоевский, сиротской, теплой. Изменения начнутся только в субботу: и днем, и ночью температура будет отрицательной — от -2 до -4 градусов, по области — до 6 градусов ниже нуля» — заметил синоптик в беседе с ТАСС.

Как заметил Вильфанд, такой температурный фон тоже является аномальным, поскольку температура воздуха будет на 7 градусов выше нормы.
Похолодание принесет в Москву и Подмосковье небольшие осадки в виде снега.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Московская область
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