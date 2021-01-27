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Москва

Прогноз погоды: когда ждать холодов 

Елена Прошина 4 часа назад
Гидрометцентр пообещал похолодание с четверга
Фото: ТАСС
Доктор наук, метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра обещает центру Европейской России похолодание с четверга, 28 января. Об этом сообщает РИА Новости.
Ученый отметил, что, несмотря на похолодание, температуры сначала будут выше нормы на шесть-восемь градусов, но постепенно снизятся к концу месяца.
В пятницу, 29 января, дневная температура составит около нуля градусов, а ночью похолодает до трех — пяти градусов ниже нуля.
В субботу, 30 января, температуры останутся на шесть — семь градусов выше нормы, а в воскресенье, 31 января, — уже всего на три — четыре градуса (от минус пяти до минус семи градусов днем).
Вильфанд отметил, что также в конце недели понизится атмосферное давление. Ясных дней, по его словам, ждать не стоит.
Пока же Европейская Россия все еще охвачена аномальной оттепелью. Как писал «Рамблер», 26 января температурный рекорд обновили Керчь (плюс 12,1 градуса) и Старая Русса (плюс 4,4).
Прогноз погоды «Фобоса» на 27 января пообещал области и Москве от минус двух до плюс двух градусов и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
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Погода , Роман Вильфанд
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