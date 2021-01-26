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Вильфанд сообщил о температурных рекордах в трёх городах 

RT на русском 1 час назад
Синоптик сообщил о температурных рекордах в трёх городах
Фото: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о температурных рекордах в трёх российских городах.
Он сообщил, что «рекорд тепла был установлен в ночь на 25 января в Москве».
По его словам, «это удивительно, потому что обычно рекорды определяются ночные и дневные».

«Днём, естественно, максимальные температуры, ночью отрицательные. Вчера ночью была температура 3,8 °С, в понедельник. И это самая высокая температура, потому что до этого была температура 3,6 °С за 143 года наблюдений», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Синоптик сообщил, что в Санкт-Петербурге поставлен рекорд в 4,5 °С против предыдущего рекорда в 4 °С, в Новгороде — 3,4 °С при прежнем рекорде в 3,3 °С в 1991 году.
Ранее спасатели предупредили автомобилистов о возможной опасности на дорогах из-за непогоды в Ленинградской области. Как сообщали «Невские новости», 26 января в регионе местами ожидается гололедица, 27 января также возможны слабая метель и налипание мокрого снега.
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Погода , Общество , РИА Новости , Ленинградская область , Москва , Санкт-Петербург
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