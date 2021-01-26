Синоптик сообщил о температурных рекордах в трёх городах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о температурных рекордах в трёх российских городах.

Он сообщил , что «рекорд тепла был установлен в ночь на 25 января в Москве».

По его словам, «это удивительно, потому что обычно рекорды определяются ночные и дневные».

«Днём, естественно, максимальные температуры, ночью отрицательные. Вчера ночью была температура 3,8 °С, в понедельник. И это самая высокая температура, потому что до этого была температура 3,6 °С за 143 года наблюдений», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Синоптик сообщил, что в Санкт-Петербурге поставлен рекорд в 4,5 °С против предыдущего рекорда в 4 °С, в Новгороде — 3,4 °С при прежнем рекорде в 3,3 °С в 1991 году.