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Москва

Прогноз погоды: Россию ждет рекордное тепло 

Елена Прошина 1 час назад
Метеорологи прогнозируют аномальное тепло в России
Фото: ТАСС
Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра обещает Европейской России аномальное тепло в конце января.
По словам Вильфанда, благодаря теплому воздуху из тропиков Атлантики температуры в центре Европейской России на наделе вырастут до нуля — плюс трех градусов, местами воздух будет прогреваться до плюс четырех.
Ученый подчеркнул, что обычно последние дни января и начало февраля — самый холодный зимний период для европейской части страны.
Рекордное потепление на этой неделе приведет к аномалии: температуры окажутся выше нормы на 10, 12, 13 и даже 16 градусов (на востоке Центрального федерального округа).
На юге европейской части страны также будет аномально тепло: воздух там прогреется до плюс 10-14 градусов, рассказал Вильфанд.
Резко потеплеет также в Якутии и Западной Сибири. В Новосибирской и Томской областях, на Алтае будет около минус шести — десяти градусов. Но в самом начале недели в этих регионах будет аномальное холодно: к примеру, в Якутии ожидаются 60-градусные морозы.
Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды центра «Фобос» обещает области и Москве от одного до четырех градусов тепла вплоть до пятницы, 29 января. К выходным в столичном регионе похолодает, будет от нуля до минус трех градусов.
В Санкт-Петербурге на наделе будет теплеть до плюс пяти, а в Крыму и Краснодарском крае местами ожидается плюс 17 градусов.
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Погода , Роман Вильфанд
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