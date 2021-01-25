Метеорологи прогнозируют аномальное тепло в России

Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра обещает Европейской России аномальное тепло в конце января.

По словам Вильфанда, благодаря теплому воздуху из тропиков Атлантики температуры в центре Европейской России на наделе вырастут до нуля — плюс трех градусов, местами воздух будет прогреваться до плюс четырех.

Ученый подчеркнул, что обычно последние дни января и начало февраля — самый холодный зимний период для европейской части страны.

Рекордное потепление на этой неделе приведет к аномалии: температуры окажутся выше нормы на 10, 12, 13 и даже 16 градусов (на востоке Центрального федерального округа).

На юге европейской части страны также будет аномально тепло: воздух там прогреется до плюс 10-14 градусов, рассказал Вильфанд.

Резко потеплеет также в Якутии и Западной Сибири. В Новосибирской и Томской областях, на Алтае будет около минус шести — десяти градусов. Но в самом начале недели в этих регионах будет аномальное холодно: к примеру, в Якутии ожидаются 60-градусные морозы.

Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды центра «Фобос» обещает области и Москве от одного до четырех градусов тепла вплоть до пятницы, 29 января. К выходным в столичном регионе похолодает, будет от нуля до минус трех градусов.

В Санкт-Петербурге на наделе будет теплеть до плюс пяти, а в Крыму и Краснодарском крае местами ожидается плюс 17 градусов.