Прогноз погоды: когда Москва избавится от снега 

Российский метеоролог, эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снег полностью исчезнет с московских улиц только во второй половине марта. Об этом сообщает агентство «Москва».

Прогноз погоды Гидрометцентра обещает, что постепенное таяние снега в столице начнется уже в 20-х числах января. Но процесс этот будет совсем не быстрым.

«Полностью снег растает уже во второй половине марта», — подчеркнул ученый.

При этом вторую половину первого весеннего месяца он назвал «самым ранним прогнозом». По данным Вильфанда, сейчас уровень снежного покрова в Москве на 20–30 процентов выше многолетних значений.

Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды «Фобоса» пообещал столичному региону оттепель с пятницы, 22 января.

В конце рабочей недели снегопады в области и столице будут переходить в дожди, по ночам и утром — ледяные. Однако наледь надолго не задержится, так как днем воздух начнет прогреваться до плюс двух-четырех градусов.

К среде, 27 января, в столичном регионе снова похолодает. Температуры будут достигать минус шести градусов (максимум — один градус ниже ноля), а к следующим выходным похолодает до минус десяти.