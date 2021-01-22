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Москва

Прогноз погоды: когда Москва избавится от снега 

Елена Прошина 4 часа назад
Прогноз погоды: когда Москва избавится от снега
Фото: ТАСС
Российский метеоролог, эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снег полностью исчезнет с московских улиц только во второй половине марта. Об этом сообщает агентство «Москва».
Прогноз погоды Гидрометцентра обещает, что постепенное таяние снега в столице начнется уже в 20-х числах января. Но процесс этот будет совсем не быстрым.

«Полностью снег растает уже во второй половине марта», — подчеркнул ученый.

При этом вторую половину первого весеннего месяца он назвал «самым ранним прогнозом». По данным Вильфанда, сейчас уровень снежного покрова в Москве на 20–30 процентов выше многолетних значений.
Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды «Фобоса» пообещал столичному региону оттепель с пятницы, 22 января.
В конце рабочей недели снегопады в области и столице будут переходить в дожди, по ночам и утром — ледяные. Однако наледь надолго не задержится, так как днем воздух начнет прогреваться до плюс двух-четырех градусов.
К среде, 27 января, в столичном регионе снова похолодает. Температуры будут достигать минус шести градусов (максимум — один градус ниже ноля), а к следующим выходным похолодает до минус десяти.
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