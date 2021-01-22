МСЧ предупредило москвичей о тумане и гололеде до утра субботы

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 22 января до 10:00 23 января местами в Москве сохранится туман с ухудшением видимости 300-800 м, слабый гололед. На дорогах гололедица", — сказали ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного главка ведомства.