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МЧС: туман и гололед в Московском регионе продлятся до утра субботы 

ТАСС и ещё 14 28 минут назад
МСЧ предупредило москвичей о тумане и гололеде до утра субботы
Фото: РИА Новости
МЧС продлило экстренное предупреждение о том, что в Москве и области сохранится туман, слабый гололед и гололедица, до утра субботы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 22 января до 10:00 23 января местами в Москве сохранится туман с ухудшением видимости 300-800 м, слабый гололед. На дорогах гололедица", — сказали ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного главка ведомства.

Аналогичное предупреждение также распространила пресс-служба подмосковного ГУ МЧС.
Ранее в пятницу МЧС распространило экстренное предупреждение о тумане и гололеде до 21:00 22 января.
В связи с непогодой водителям автомобилей рекомендуется снизить скорость, отказаться от ненужных перестроений, обгонов и опережений. Пешеходам рекомендовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
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Погода , Новости Москвы , МЧС , Росгидромет , ИТАР-ТАСС
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