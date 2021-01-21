В Якутске «потеплело» до -43°С

Якутске температура воздуха поднялась на 10°С — до -43°С, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника Гидрометцентра Якутии Татьяну Маршалик.

"После 53°С, знаете, это тепло. Мы, по крайней мере, видим небо, горизонт, хотя бы все просматривается… Впервые за последнюю неделю", — сказала Маршалик.

Тем не менее не стоит расслабляться, заявила метеоролог, так как "это кратковременные ослабления мороза". Синоптики прогнозируют до конца января понижения температуры в отдельных районах республики до -50°С.

"Может быть, и -60°С", — уточнила Маршалик.

Такие же низкие долговременные температуры в Якутии устанавливались зимой 2006 года. 19 января столбики термометров показали -60°С сразу в нескольких населенных пунктах Таттинского района Якутии.