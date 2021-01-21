Россиян предупредили об очень опасных сосульках

Доктор наук, метеоролог Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает Европейской России экстремальную недельную оттепель.

По расчетам метеорологов, как минимум до середины следующей недели — до 27-28 января — температура во многих регионах будет выше нормы на девять-десять градусов. Такую погоду в Гидрометцентре назвали экстремально теплой.

Вильфанд отметил, что оттепель охватит почти все европейские регионы страны, кроме Коми и востока Архангельской области.

Эксперт предупредил, что из-за резкого потепления скопившийся на крышах снег начнет таять и появятся сосульки.

«Это очень опасно», — подчеркнул Вильфанд.

Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды центра «Фобосе» обещает, что в субботу и воскресенье, 23-24 января, в Подмосковье и столице потеплеет до плюс одного — двух градусов.

Метеорологи отмечали, что такой температуры в январе в столице не фиксировали уже несколько лет, хотя в целом московские зимы были теплыми.

Метеорологи предупредили, что в столичном регионе похолодает со среды, 27 января, когда температуры упадут до минус одного — шести градусов, а к следующим выходным в Москве будет уже минус десять.