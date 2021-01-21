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Прогноз погоды: россиян предупредили об очень опасных сосульках 

Елена Прошина 1 час назад
Россиян предупредили об очень опасных сосульках
Фото: ТАСС
Доктор наук, метеоролог Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает Европейской России экстремальную недельную оттепель.
По расчетам метеорологов, как минимум до середины следующей недели — до 27-28 января — температура во многих регионах будет выше нормы на девять-десять градусов. Такую погоду в Гидрометцентре назвали экстремально теплой.
Вильфанд отметил, что оттепель охватит почти все европейские регионы страны, кроме Коми и востока Архангельской области.
Эксперт предупредил, что из-за резкого потепления скопившийся на крышах снег начнет таять и появятся сосульки.

«Это очень опасно», — подчеркнул Вильфанд.

Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды центра «Фобосе» обещает, что в субботу и воскресенье, 23-24 января, в Подмосковье и столице потеплеет до плюс одного — двух градусов.
Метеорологи отмечали, что такой температуры в январе в столице не фиксировали уже несколько лет, хотя в целом московские зимы были теплыми.
Метеорологи предупредили, что в столичном регионе похолодает со среды, 27 января, когда температуры упадут до минус одного — шести градусов, а к следующим выходным в Москве будет уже минус десять.
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Погода , Роман Вильфанд
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